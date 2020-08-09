Вы чоо, зарубку на том ПОСе сделали? Это ж переносное устр-во, его за минуту мона в др. город увезти, ну или перепрогр-ть.
Кстати, Тася по Б5/Пудре теперь за это (и за коммун-у!) КБ и не начисляет. Тут обсуждали эти изменения в тарифах
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Додано: Суб 08 сер, 2020 11:50
Вы чоо, зарубку на том ПОСе сделали? Это ж переносное устр-во, его за минуту мона в др. город увезти, ну или перепрогр-ть.
Кстати, Тася по Б5/Пудре теперь за это (и за коммун-у!) КБ и не начисляет. Тут обсуждали эти изменения в тарифах
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 08 сер, 2020 12:41
Re: ТАСКОМБАНК
именно, на новой почте один и тот же терминал! кстати, раньше за пополнение мобил начислялся кешбек, сейчас тоже нет[/quote]Даже на одно коробке (физическом терминале) можно настроить несколько типа профилей. В пушах сверьте, что про терминал написано, могут быть и разные, и соответственно с разными мсс
Додано: Суб 08 сер, 2020 16:58
Re: ТАСКОМБАНК
Подскажите, пожалуйста.
Оплачивала картой Плативка интернет-покупки по Украине, все в порядке.
Хотела купить эл.книгу в России, на сайте есть оплата гривнями, оплата не проходит.
Звонила в колл-центр банка - сказали, даже не видят попытки оплаты.
Ни про лимиты, ни про валюту речь не зашла, а сейчас я засомневалась.
Может я должна была сама спросить?
Додано: Суб 08 сер, 2020 19:30
Недавно хотел расплатиться на рос.сайте, оплата прошла только картой рос.банка. Такое впечатление, что там не принимают наши карты при онлайн-оплате.
Додано: Нед 09 сер, 2020 10:14
Re: ТАСКОМБАНК
Я с таким столкнулся на сайте ozone.ru и сумел обойти это ограничение через оплату добавленной картой в Google Pay.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Нед 09 сер, 2020 19:51
Кто снимал наличные на кассе в Сильпо? Добавляют сумму снятия в чек к продуктам и идет все как покупка +2%?
Додано: Нед 09 сер, 2020 22:08
Нет, идет отдельным чеком.
Додано: Пон 10 сер, 2020 20:01
Re: ТАСКОМБАНК
Вопрос, когда банк починит выписку по карте в мобильном и веб-приложении? По-тому что показывает - концы с концами не сходятся.
Может поставить изибанк - будет ли там отображаться Б5 и Пудра?
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