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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 сер, 2020 09:46
vpchelko написав:
Вопрос, когда банк починит выписку по карте в мобильном и веб-приложении?
Так там же совершенно новую выписку тестируют. Старую очевидно никто трогать уже не будет. Ждём!
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