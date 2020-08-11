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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 сер, 2020 09:46
vpchelko написав:
Вопрос, когда банк починит выписку по карте в мобильном и веб-приложении?
Так там же совершенно новую выписку тестируют. Старую очевидно никто трогать уже не будет. Ждём!
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Vorlon
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Додано: Вів 11 сер, 2020 10:03
Для Изи обновили процент на остаток на карте - уже 10, а не бешенные 16 как было неделю назад. Можно предположить что теперь тарифы плюс-минус реальные.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Додано: Вів 11 сер, 2020 10:15
Там и раньше было 10% на остаток, а 16% депозит. Но Виталий, как обычно, ерунду любит нести с важным видом.
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Vorlon
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Додано: Сер 12 сер, 2020 15:28
комиссия 50гр за переоформление входит в грейс?
или вот брать и прям щас в 0 выводить?
ау! представитель!
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v57
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Додано: Сер 12 сер, 2020 15:30
v57
Давно всё входит в грейс!
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Vorlon
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Додано: Сер 12 сер, 2020 15:37
Vorlon написав:v57
Давно всё
входит в грейс!
имеется ввиду эта комиссия?
или все платежи/ переводы (ну как у нелюбимого привата
) ?
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v57
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