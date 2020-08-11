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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3500350135023503

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 210
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 09:46

  vpchelko написав:Вопрос, когда банк починит выписку по карте в мобильном и веб-приложении?

Так там же совершенно новую выписку тестируют. Старую очевидно никто трогать уже не будет. Ждём!
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 10:03

Re: ТАСКОМБАНК

Для Изи обновили процент на остаток на карте - уже 10, а не бешенные 16 как было неделю назад. Можно предположить что теперь тарифы плюс-минус реальные.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 10:15

Там и раньше было 10% на остаток, а 16% депозит. Но Виталий, как обычно, ерунду любит нести с важным видом.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 15:28

б5

комиссия 50гр за переоформление входит в грейс?
или вот брать и прям щас в 0 выводить?
ау! представитель!
v57
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 15:30

v57
Давно всё входит в грейс!
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 15:37

  Vorlon написав:v57
Давно всё входит в грейс!

имеется ввиду эта комиссия?
или все платежи/ переводы (ну как у нелюбимого привата :) ) ?
v57
 
Повідомлень: 2687
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  #<1 ... 3500350135023503
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