Так там же совершенно новую выписку тестируют. Старую очевидно никто трогать уже не будет. Ждём!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 сер, 2020 09:46
Додано: Вів 11 сер, 2020 10:03
Re: ТАСКОМБАНК
Для Изи обновили процент на остаток на карте - уже 10, а не бешенные 16 как было неделю назад. Можно предположить что теперь тарифы плюс-минус реальные.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 12 сер, 2020 15:28
б5
комиссия 50гр за переоформление входит в грейс?
или вот брать и прям щас в 0 выводить?
ау! представитель!
Додано: Сер 12 сер, 2020 15:37
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