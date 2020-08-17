RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3500350135023503

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 210
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 09:46

  vpchelko написав:Вопрос, когда банк починит выписку по карте в мобильном и веб-приложении?

Так там же совершенно новую выписку тестируют. Старую очевидно никто трогать уже не будет. Ждём!
Vorlon
 
Повідомлень: 8849
З нами з: 14.06.13
Подякував: 431 раз.
Подякували: 931 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 10:03

Re: ТАСКОМБАНК

Для Изи обновили процент на остаток на карте - уже 10, а не бешенные 16 как было неделю назад. Можно предположить что теперь тарифы плюс-минус реальные.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
  • Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 988
З нами з: 06.08.19
Подякував: 249 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 15:28

б5

комиссия 50гр за переоформление входит в грейс?
или вот брать и прям щас в 0 выводить?
ау! представитель!
v57
 
Повідомлень: 2698
З нами з: 14.03.10
Подякував: 100 раз.
Подякували: 169 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 15:30

v57
Давно всё входит в грейс!
Vorlon
 
Повідомлень: 8849
З нами з: 14.06.13
Подякував: 431 раз.
Подякували: 931 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 15:37

  Vorlon написав:v57
Давно всё входит в грейс!

имеется ввиду эта комиссия?
или все платежи/ переводы (ну как у нелюбимого привата :) ) ?
v57
 
Повідомлень: 2698
З нами з: 14.03.10
Подякував: 100 раз.
Подякували: 169 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 17:03

v57
Вообще всё!
Vorlon
 
Повідомлень: 8849
З нами з: 14.06.13
Подякував: 431 раз.
Подякували: 931 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 сер, 2020 15:37

  v57 написав:
  Vorlon написав:v57
Давно всё входит в грейс!

имеется ввиду эта комиссия?

Входит - заказывал перевыпуск карты в начале июля, сумма (50 грн.) попала в грейс.
  • 75 грн. за оформление карты "monobank" - https://monobank.ua/r/mY8F
sauvignon
 
Повідомлень: 293
З нами з: 19.08.16
Подякував: 5 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 сер, 2020 16:45

Bosstone
Поменяйте IP и все пройдет
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1861
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 16:32

Доброго дня.
Так, комісія за перевипуск карти входить в пільговий період.
TASCOMBANK
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2799
З нами з: 17.07.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3500350135023503
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, Kalgan і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (20135)
18.08.2020 17:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.