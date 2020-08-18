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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 сер, 2020 09:46
vpchelko написав:
Вопрос, когда банк починит выписку по карте в мобильном и веб-приложении?
Так там же совершенно новую выписку тестируют. Старую очевидно никто трогать уже не будет. Ждём!
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Vorlon
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Додано: Вів 11 сер, 2020 10:03
Для Изи обновили процент на остаток на карте - уже 10, а не бешенные 16 как было неделю назад. Можно предположить что теперь тарифы плюс-минус реальные.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Сер 12 сер, 2020 15:28
комиссия 50гр за переоформление входит в грейс?
или вот брать и прям щас в 0 выводить?
ау! представитель!
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v57
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Додано: Сер 12 сер, 2020 15:30
v57
Давно всё входит в грейс!
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Vorlon
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Додано: Сер 12 сер, 2020 15:37
Vorlon написав:v57
Давно всё
входит в грейс!
имеется ввиду эта комиссия?
или все платежи/ переводы (ну как у нелюбимого привата
) ?
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v57
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Додано: Сер 12 сер, 2020 17:03
v57
Вообще всё!
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Vorlon
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Додано: Чет 13 сер, 2020 15:37
v57 написав:
Vorlon написав:v57
Давно всё
входит в грейс!
имеется ввиду эта комиссия?
Входит - заказывал перевыпуск карты в начале июля, сумма (50 грн.) попала в грейс.
- 75 грн. за оформление карты "monobank" - https://monobank.ua/r/mY8F
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sauvignon
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Додано: Чет 13 сер, 2020 16:45
Bosstone
Поменяйте IP и все пройдет
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ukrprom2014
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Додано: Вів 18 сер, 2020 16:32
Доброго дня.
Так, комісія за перевипуск карти входить в пільговий період.
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TASCOMBANK
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Додано: Сер 19 сер, 2020 11:04
TASCOMBANK написав:
Доброго дня.
Так, комісія за перевипуск карти входить в пільговий період.
При перевыпуске карты через контакт-центр, комиссия за перевыпуск снимается с карты или комиссию за перевыпуск нужно оплатить в кассе при получении карты?
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Kevin
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