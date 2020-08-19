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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 19 сер, 2020 13:41
Kevin снимется с карты и как сказано выше - всё входит в грейс
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Кассандра
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Додано: Чет 20 сер, 2020 18:14
Подскажите, если пимпой гасить в выходной, то проводка будет сразу или в ближайший рабочий день? Всегда страхуюсь и погашаю на день раньше.
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Striker
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Додано: Чет 20 сер, 2020 18:17
Striker
Если пимпа не потеряет по дороге деньги на транзитниках, то зачисляет даже в выходной день. Гашение пимпой это Р2А.
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Amid
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Додано: Чет 20 сер, 2020 18:21
Amid написав:
Если пимпа не потеряет по дороге деньги на транзитниках, то зачисляет даже в выходной день. Гашение пимпой это Р2А.
А если потеряет, то в ближайший раб. день проводка гарантировано?
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Striker
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Додано: Чет 20 сер, 2020 18:35
Striker
Если потеряет, то предстоит занятный и длительный квест по поиску этих средств. Горячка эти технические транзитники не видит. Самое быстрое, это нужно связываться в фейсбуке с разработчиками ТАС2Ю (например, писать Дарье Пироженко) или писать в группу бетатестеров (тоже в ФБ).
Справедливости ради, вероятность потери крайне и крайне мала, но если всё же потеряются - поиск дело не быстрое. Придётся ещё раз гаситься. Поэтому, я предпочитаю СЭП в рабочее время.
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Amid
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Додано: Чет 20 сер, 2020 19:22
Amid написав:
Если потеряет, то предстоит занятный и длительный квест по поиску этих средств. Горячка эти технические транзитники не видит. Самое быстрое, это нужно связываться в фейсбуке с разработчиками ТАС2Ю (например, писать Дарье Пироженко) или писать в группу бетатестеров (тоже в ФБ).
Справедливости ради, вероятность потери крайне и крайне мала, но если всё же потеряются - поиск дело не быстрое. Придётся ещё раз гаситься. Поэтому, я предпочитаю СЭП в рабочее время.
Всегда гасился пимпой, теперь стрёмно.
Отправлю СЭП в понедельник, т.к. во вторник буду занят работой.
Спасибо за инфу.
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Striker
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Додано: Чет 20 сер, 2020 19:32
Striker написав:
Всегда гасился пимпой, теперь стрёмно.
Отправлю СЭП в понедельник
СЭП в понедельник - деньги на ветер (ибо выходной).
Я бы гасился пимпой в любой удобный день, не позднее 25-го.
Вроде пока ни у кого проблем с пимпой не было.
А потеряться - может всё, как сэп так и пимпа
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mustbe
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Додано: Чет 20 сер, 2020 19:48
mustbe
Было. И подобные ситуации обсуждались, как раз во время замены ТАС24 на ТАС2Ю. Можно поискать на форуме. Если в последнее время подобное редкость, ну что же, отлично, молодцы, допилили. Но осадочек то остался.
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Amid
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