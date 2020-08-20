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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3502350335043505>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 210
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 13:41

Kevin снимется с карты и как сказано выше - всё входит в грейс
Кассандра
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 18:14

Подскажите, если пимпой гасить в выходной, то проводка будет сразу или в ближайший рабочий день? Всегда страхуюсь и погашаю на день раньше.
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Striker
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 18:17

Striker

Если пимпа не потеряет по дороге деньги на транзитниках, то зачисляет даже в выходной день. Гашение пимпой это Р2А.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 18:21

  Amid написав:Если пимпа не потеряет по дороге деньги на транзитниках, то зачисляет даже в выходной день. Гашение пимпой это Р2А.

А если потеряет, то в ближайший раб. день проводка гарантировано?
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  • +50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 18:35

Striker
Если потеряет, то предстоит занятный и длительный квест по поиску этих средств. Горячка эти технические транзитники не видит. Самое быстрое, это нужно связываться в фейсбуке с разработчиками ТАС2Ю (например, писать Дарье Пироженко) или писать в группу бетатестеров (тоже в ФБ).
Справедливости ради, вероятность потери крайне и крайне мала, но если всё же потеряются - поиск дело не быстрое. Придётся ещё раз гаситься. Поэтому, я предпочитаю СЭП в рабочее время.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 19:22

  Amid написав:Если потеряет, то предстоит занятный и длительный квест по поиску этих средств. Горячка эти технические транзитники не видит. Самое быстрое, это нужно связываться в фейсбуке с разработчиками ТАС2Ю (например, писать Дарье Пироженко) или писать в группу бетатестеров (тоже в ФБ).
Справедливости ради, вероятность потери крайне и крайне мала, но если всё же потеряются - поиск дело не быстрое. Придётся ещё раз гаситься. Поэтому, я предпочитаю СЭП в рабочее время.

Всегда гасился пимпой, теперь стрёмно. :(
Отправлю СЭП в понедельник, т.к. во вторник буду занят работой.
Спасибо за инфу.
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Striker
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 19:32

  Striker написав:Всегда гасился пимпой, теперь стрёмно. :(
Отправлю СЭП в понедельник

СЭП в понедельник - деньги на ветер (ибо выходной).
Я бы гасился пимпой в любой удобный день, не позднее 25-го.
Вроде пока ни у кого проблем с пимпой не было.
А потеряться - может всё, как сэп так и пимпа
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 19:48

mustbe

Было. И подобные ситуации обсуждались, как раз во время замены ТАС24 на ТАС2Ю. Можно поискать на форуме. Если в последнее время подобное редкость, ну что же, отлично, молодцы, допилили. Но осадочек то остался.
Amid
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 08:41

  Amid написав:Было. И подобные ситуации обсуждались, как раз во время замены ТАС24 на ТАС2Ю.

Це стосується Віки.

По В5 такого не спостерігав.
KVV
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 09:19

  KVV написав:
  Amid написав:Было. И подобные ситуации обсуждались, как раз во время замены ТАС24 на ТАС2Ю.

Це стосується Віки.

По В5 такого не спостерігав.

Віка з кредлімітом зараз практично краснокніжний рідкісний звір.
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ukrprom2014
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