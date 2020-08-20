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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 сер, 2020 09:36
Re: ТАСКОМБАНК
Подскажите, пожалуйста, если погаситься СЕПом 25/08/20 во вторник, карта будет в грейсе?
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100 подарок кредитКОКО + 100грн за первую оплату от 100грн или 50грн дебетКОКО. Кешбек 07/20 кафе та ресторани-6%, одяг та взуття-8%, спорт та фітнес-12% На остаток своих 15%\12% Монобанк подарок 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA
Додано: П'ят 21 сер, 2020 10:08
Так. Тільки якщо не СЕПити приватом, чи іншим банком, який затримує СЕПи фіз.осіб
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: П'ят 21 сер, 2020 11:34
Додано: П'ят 21 сер, 2020 11:48
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