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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3502350335043505

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 210
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 09:36

Re: ТАСКОМБАНК

Подскажите, пожалуйста, если погаситься СЕПом 25/08/20 во вторник, карта будет в грейсе?
http://lx4.me/c/BruGAiHB
100 подарок кредитКОКО + 100грн за первую оплату от 100грн или 50грн дебетКОКО. Кешбек 07/20 кафе та ресторани-6%, одяг та взуття-8%, спорт та фітнес-12% На остаток своих 15%\12% Монобанк подарок 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA
Spring
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 10:08

  Spring написав:Подскажите, пожалуйста, если погаситься СЕПом 25/08/20 во вторник, карта будет в грейсе?

Так. Тільки якщо не СЕПити приватом, чи іншим банком, який затримує СЕПи фіз.осіб
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 11:34

  Кассандра написав:Kevin снимется с карты и как сказано выше - всё входит в грейс


Если на карте будут отсутствовать средства, снятие будет в минус?
Kevin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 11:48

  Spring написав:Подскажите, пожалуйста, если погаситься СЕПом 25/08/20 во вторник, карта будет в грейсе?

Я гашусь пимпой и не беру дурное в голову.
rollo
 
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  #<1 ... 3502350335043505
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