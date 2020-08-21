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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 сер, 2020 09:36
Подскажите, пожалуйста, если погаситься СЕПом 25/08/20 во вторник, карта будет в грейсе?
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 10:08
Spring написав:
Подскажите, пожалуйста, если погаситься СЕПом 25/08/20 во вторник, карта будет в грейсе?
Так. Тільки якщо не СЕПити приватом, чи іншим банком, який затримує СЕПи фіз.осіб
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Alien
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 11:34
Кассандра написав:Kevin
снимется с карты и как сказано выше - всё входит в грейс
Если на карте будут отсутствовать средства, снятие будет в минус?
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Kevin
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 11:48
Spring написав:
Подскажите, пожалуйста, если погаситься СЕПом 25/08/20 во вторник, карта будет в грейсе?
Я гашусь пимпой и не беру дурное в голову.
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rollo
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 13:25
rollo написав: Spring написав:
Подскажите, пожалуйста, если погаситься СЕПом 25/08/20 во вторник, карта будет в грейсе?
Я гашусь пимпой и не беру дурное в голову.
А, что такое Пимпа? Для непосвещенных в таинства
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Алексей77
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 13:27
Алексей77 написав: rollo написав: Spring написав:
Подскажите, пожалуйста, если погаситься СЕПом 25/08/20 во вторник, карта будет в грейсе?
Я гашусь пимпой и не беру дурное в голову.
А, что такое Пимпа? Для непосвещенных в таинства
Кнопка "погасити кредит" у т2ю
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Alien
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 20:30
ukrprom2014 написав:
Віка з кредлімітом зараз практично краснокніжний рідкісний звір.
По цьому звіру сьогодні виявилося ось що.
Зайшов в Ексім відключити автопролонгацію ІБ за 72 грн та взяти їхню кредитку, а там кажуть, що згідно даних ПБКІ я негативний персонаж починаючи з листопада 2018го - просрочки, несплати кредиту... wtf!
Судячи з розміру кредиту в 3000 грн це могла бути КБО Ідеї або Віка/В5
В Ідею вже заходив - там всіляких просрочок не бачать і взагалі я для них Умка
До ТАСа вже піду з понеділка.
Може в кого є Віка/В5 з кредлімом і недавно брали довідку ПБКІ - нічого схожого там не було?
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KVV
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 22:38
KVV написав:
До ТАСа вже піду з понеділка.
та наверное лучше з вівторка лучшее будет, успешнее
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 22:40
KVV написав:
Може в кого є Віка/В5 з кредлімом і недавно брали довідку ПБКІ - нічого схожого там не було?
Давний клиент ПВБКИ - по банку всё идеально, информация обновляется регулярно в первой декаде каждого месяца по обеим названным кредиткам сразу.
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Vorlon
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