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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 сер, 2020 09:36
Re: ТАСКОМБАНК
Подскажите, пожалуйста, если погаситься СЕПом 25/08/20 во вторник, карта будет в грейсе?
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 10:08
Так. Тільки якщо не СЕПити приватом, чи іншим банком, який затримує СЕПи фіз.осіб
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: П'ят 21 сер, 2020 11:34
Додано: П'ят 21 сер, 2020 11:48
Додано: П'ят 21 сер, 2020 13:25
А, что такое Пимпа? Для непосвещенных в таинства
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 13:27
Кнопка "погасити кредит" у т2ю
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: П'ят 21 сер, 2020 20:30
По цьому звіру сьогодні виявилося ось що.
Зайшов в Ексім відключити автопролонгацію ІБ за 72 грн та взяти їхню кредитку, а там кажуть, що згідно даних ПБКІ я негативний персонаж починаючи з листопада 2018го - просрочки, несплати кредиту... wtf!
Судячи з розміру кредиту в 3000 грн це могла бути КБО Ідеї або Віка/В5
В Ідею вже заходив - там всіляких просрочок не бачать і взагалі я для них Умка
До ТАСа вже піду з понеділка.
Може в кого є Віка/В5 з кредлімом і недавно брали довідку ПБКІ - нічого схожого там не було?
Додано: П'ят 21 сер, 2020 22:38
Додано: П'ят 21 сер, 2020 22:40
Додано: П'ят 21 сер, 2020 23:45
Відповідь Ідеї - це ще не гарантія: рівень персоналу там не дуже. У іншого форумчанина вона теж була під підозрою зі схожими симптомами viewtopic.php?p=5019981#p5019981 На жаль, по аналізи раніше грудня він не збирався, тому однозначно стверджувати, що це саме Ідея не можна та все ж вірогідність доволі висока, як на мою думку, бо на ТАСьку так дійсно [поки] ніхто не скаржився.
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