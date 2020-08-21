KVV написав:
По цьому звіру сьогодні виявилося ось що.
Зайшов в Ексім відключити автопролонгацію ІБ за 72 грн та взяти їхню кредитку, а там кажуть, що згідно даних ПБКІ я негативний персонаж починаючи з листопада 2018го - просрочки, несплати кредиту... wtf!
Судячи з розміру кредиту в 3000 грн це могла бути КБО Ідеї або Віка/В5
В Ідею вже заходив - там всіляких просрочок не бачать і взагалі я для них Умка
До ТАСа вже піду з понеділка.
Може в кого є Віка/В5 з кредлімом і недавно брали довідку ПБКІ - нічого схожого там не було?
Они в УБКИ мне 25К нарисовали хотя на карте всего 1,5К лимита вроде обещали исправить, но уже в след. году проверю или исправили.