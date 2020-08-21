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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3503350435053506

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 210
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 23:59

  KVV написав:
  ukrprom2014 написав:Віка з кредлімітом зараз практично краснокніжний рідкісний звір.

По цьому звіру сьогодні виявилося ось що.

Зайшов в Ексім відключити автопролонгацію ІБ за 72 грн та взяти їхню кредитку, а там кажуть, що згідно даних ПБКІ я негативний персонаж починаючи з листопада 2018го - просрочки, несплати кредиту... wtf!

Судячи з розміру кредиту в 3000 грн це могла бути КБО Ідеї або Віка/В5

В Ідею вже заходив - там всіляких просрочок не бачать і взагалі я для них Умка :)

До ТАСа вже піду з понеділка.

Може в кого є Віка/В5 з кредлімом і недавно брали довідку ПБКІ - нічого схожого там не було?

Они в УБКИ мне 25К нарисовали хотя на карте всего 1,5К лимита вроде обещали исправить, но уже в след. году проверю или исправили.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 08:49

Re: ТАСКОМБАНК

Доброе утро. Подскажите пожалуйста, если сегодня закинуть деньги на Б5 через родной терминал в отделении,то 25го они точно проведутся? Во вторник не будет возможности закинуть, а СЭПами гаситься я не мастак.
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 09:02

Re: ТАСКОМБАНК

  _PORT_UA написав:Подскажите пожалуйста, если сегодня закинуть деньги на Б5 через родной терминал в отделении,то 25го они точно проведутся?

Больше того, проведутся уже сегодня.
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 10:20

ukrprom2014 спасибо проверю сегодня. Подскажите, а если вносить СЭПом, то с какого банка это можно сделать оперативно в течении дня? В наличии Форвард, Альфа и ПУМБ.
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 10:24

  _PORT_UA написав:ukrprom2014 спасибо проверю сегодня. Подскажите, а если вносить СЭПом, то с какого банка это можно сделать оперативно в течении дня? В наличии Форвард, Альфа и ПУМБ.

В усіх цих банках буде оперативно - вони не гівнять як #зеленелайно. Єдине - у ПУМБа скоріш за усе СЕП не буде безкоштовним. У фарса та у Алли (з пакетних карток) - безкоштовно
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 10:25

  _PORT_UA написав:ukrprom2014 спасибо проверю сегодня. Подскажите, а если вносить СЭПом, то с какого банка это можно сделать оперативно в течении дня? В наличии Форвард, Альфа и ПУМБ.

Вы не читаете новости? Альфа первой начала отправлять платежи 23 часа в сутки 7 дней в неделю.
Vorlon
 
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