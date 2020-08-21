Додано: Суб 22 сер, 2020 08:49

Доброе утро. Подскажите пожалуйста, если сегодня закинуть деньги на Б5 через родной терминал в отделении,то 25го они точно проведутся? Во вторник не будет возможности закинуть, а СЭПами гаситься я не мастак.

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