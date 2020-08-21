ukrprom2014 написав:Віка з кредлімітом зараз практично краснокніжний рідкісний звір.
По цьому звіру сьогодні виявилося ось що.
Зайшов в Ексім відключити автопролонгацію ІБ за 72 грн та взяти їхню кредитку, а там кажуть, що згідно даних ПБКІ я негативний персонаж починаючи з листопада 2018го - просрочки, несплати кредиту... wtf!
Судячи з розміру кредиту в 3000 грн це могла бути КБО Ідеї або Віка/В5
В Ідею вже заходив - там всіляких просрочок не бачать і взагалі я для них Умка
До ТАСа вже піду з понеділка.
Може в кого є Віка/В5 з кредлімом і недавно брали довідку ПБКІ - нічого схожого там не було?
Они в УБКИ мне 25К нарисовали хотя на карте всего 1,5К лимита вроде обещали исправить, но уже в след. году проверю или исправили.
Доброе утро. Подскажите пожалуйста, если сегодня закинуть деньги на Б5 через родной терминал в отделении,то 25го они точно проведутся? Во вторник не будет возможности закинуть, а СЭПами гаситься я не мастак.
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ukrprom2014 спасибо проверю сегодня. Подскажите, а если вносить СЭПом, то с какого банка это можно сделать оперативно в течении дня? В наличии Форвард, Альфа и ПУМБ.
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KVV написав:В Ідею вже заходив - там всіляких просрочок не бачать і взагалі я для них Умка
Кура в отделении тут вряд ли поможет. Да, просрочек она, конечно, не увидит, потому что их просто нет. Но это никак не отменяет возможности того, что какой-то рукожоп из бек-офиса месяц назад отослал в убки корявые данные. По идее - надо писать официальные письма в саппорт. Мне было лень этим заниматься, просто забил до декабря
mustbe написав:Кура в отделении тут вряд ли поможет. Да, просрочек она, конечно, не увидит, потому что их просто нет. Но это никак не отменяет возможности того, что какой-то рукожоп из бек-офиса месяц назад отослал в убки корявые данные.
Вона мені при видачі Окарти наплела, що там 12% на залишок (в цей раз мене впізнала і вибачалась за дезу)
Воду мутить точно Віка так, як сума крайньої просрочки 2400 і саме така сума була в заборгованості на 01.08.
З появою НьюКард ця Віка мені, як чемодан без ручки. Абонка в листопаді... буду закривати... мабуть.