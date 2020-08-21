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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3504350535063507

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 210
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 19:51

  KVV написав:
  mustbe написав:Кура в отделении тут вряд ли поможет.
Да, просрочек она, конечно, не увидит, потому что их просто нет.
Но это никак не отменяет возможности того, что какой-то рукожоп из бек-офиса месяц назад отослал в убки корявые данные.

Вона мені при видачі Окарти наплела, що там 12% на залишок :) (в цей раз мене впізнала і вибачалась за дезу)

Воду мутить точно Віка так, як сума крайньої просрочки 2400 і саме така сума була в заборгованості на 01.08.

З появою НьюКард ця Віка мені, як чемодан без ручки.
Абонка в листопаді... буду закривати... мабуть.

вам решать, но 500+500 лучше чем просто 500. К тому же вику уже не открыть заново, а ньюкард может и прекратиться КБ в конце года.
ol_zy
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