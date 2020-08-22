mustbe написав:Кура в отделении тут вряд ли поможет. Да, просрочек она, конечно, не увидит, потому что их просто нет. Но это никак не отменяет возможности того, что какой-то рукожоп из бек-офиса месяц назад отослал в убки корявые данные.
Вона мені при видачі Окарти наплела, що там 12% на залишок (в цей раз мене впізнала і вибачалась за дезу)
Воду мутить точно Віка так, як сума крайньої просрочки 2400 і саме така сума була в заборгованості на 01.08.
З появою НьюКард ця Віка мені, як чемодан без ручки. Абонка в листопаді... буду закривати... мабуть.
вам решать, но 500+500 лучше чем просто 500. К тому же вику уже не открыть заново, а ньюкард может и прекратиться КБ в конце года.
KVV написав:Якби і в ТАСі так не сталося після масової оплати абонки восени.
500*12 думаю перекроют 365 абонки, даже, если КБ прикроют после нее, но это зависит от того какой КБ вы выводите, если не выходит 365 за год, то тогда в ней смысла нет (разве что для валютообмена онлайн)
stas_rst с 7 июля Сима прекратила начислять бонусы по старой программе Эксим-бонус, а 31 июля все не использованные бонусы были обнулены. Обещают осенью запустить что-то новое, но это уже будет явно "не то пальто"
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