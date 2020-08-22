RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3504350535063507

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 210
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 19:51

  KVV написав:
  mustbe написав:Кура в отделении тут вряд ли поможет.
Да, просрочек она, конечно, не увидит, потому что их просто нет.
Но это никак не отменяет возможности того, что какой-то рукожоп из бек-офиса месяц назад отослал в убки корявые данные.

Вона мені при видачі Окарти наплела, що там 12% на залишок :) (в цей раз мене впізнала і вибачалась за дезу)

Воду мутить точно Віка так, як сума крайньої просрочки 2400 і саме така сума була в заборгованості на 01.08.

З появою НьюКард ця Віка мені, як чемодан без ручки.
Абонка в листопаді... буду закривати... мабуть.

вам решать, но 500+500 лучше чем просто 500. К тому же вику уже не открыть заново, а ньюкард может и прекратиться КБ в конце года.
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6123
З нами з: 20.01.15
Подякував: 383 раз.
Подякували: 625 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 00:10

  Vorlon написав:Через год после открытия НьюКард что планируете делать?

Якщо пікнік не продовжать то направлю усладу своїх глаз оформити собі НК.

  ol_zy написав:вам решать, но 500+500 лучше чем просто 500. К тому же вику уже не открыть заново, а ньюкард может и прекратиться КБ в конце года.

Може й так.

а може бути як у Сіми - люди понабиралися Платін/Інфіней, а тут бац і програма Ексімбонус тю-тю.

Якби і в ТАСі так не сталося після масової оплати абонки восени.
KVV
 
Повідомлень: 504
З нами з: 29.11.18
Подякував: 24 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 00:40

Re: ТАСКОМБАНК

  KVV написав:Якби і в ТАСі так не сталося після масової оплати абонки восени.

500*12 думаю перекроют 365 абонки, даже, если КБ прикроют после нее, но это зависит от того какой КБ вы выводите, если не выходит 365 за год, то тогда в ней смысла нет (разве что для валютообмена онлайн)
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6123
З нами з: 20.01.15
Подякував: 383 раз.
Подякували: 625 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 12:42

Вчера (выходной день, суббота) заслал на погашение Б5 и Пудры по номеру карты со счета Киевстар. Сегодня (выходной день, воскресенье) в Тас2Ю льготный период погашен, операция кириллицей.
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
Аватар користувача
 
Повідомлень: 559
З нами з: 29.08.13
Подякував: 1542 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 12:57

Re: ТАСКОМБАНК

KVV написав:
  Vorlon написав:Через год после открытия НьюКард что планируете делать?

Якщо пікнік не продовжать то направлю усладу своїх глаз оформити собі НК.

  ol_zy написав:вам решать, но 500+500 лучше чем просто 500. К тому же вику уже не открыть заново, а ньюкард может и прекратиться КБ в конце года.

Може й так.

а може бути як у Сіми - люди понабиралися Платін/Інфіней, а тут бац і програма Ексімбонус тю-тю.

Якби і в ТАСі так не сталося після масової оплати абонки восени.
То інфіні і Платинум - фсьо??? Я теж в ту сторону дивився ще два місяці тому
Востаннє редагувалось stas_rst в Нед 23 сер, 2020 14:34, всього редагувалось 1 раз.
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 798
З нами з: 27.02.19
Подякував: 283 раз.
Подякували: 127 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 13:34

stas_rst с 7 июля Сима прекратила начислять бонусы по старой программе Эксим-бонус, а 31 июля все не использованные бонусы были обнулены. Обещают осенью запустить что-то новое, но это уже будет явно "не то пальто" :cry:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 4821
З нами з: 20.03.15
Подякував: 85 раз.
Подякували: 1083 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 14:34

Re: ТАСКОМБАНК

Flamingo написав:stas_rst с 7 июля Сима прекратила начислять бонусы по старой программе Эксим-бонус, а 31 июля все не использованные бонусы были обнулены. Обещают осенью запустить что-то новое, но это уже будет явно "не то пальто" :cry:
Пічалька :( банки щодня дарують нові *приємності*. дякую Вам за коментар !
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 798
З нами з: 27.02.19
Подякував: 283 раз.
Подякували: 127 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 15:26

  ramzes4 написав:Вчера заслал на погашение Б5 и Пудры по номеру карты со счета Киевстар

Красиво жить - не запретишь )
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4615
З нами з: 27.12.17
Подякував: 97 раз.
Подякували: 398 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 15:27

  ol_zy написав:500*12 думаю перекроют 365 абонки, даже, если КБ прикроют после нее, но это зависит от того какой КБ вы выводите, если не выходит 365 за год, то тогда в ней смысла нет (разве что для валютообмена онлайн)

Мені потрібно ~3міс. для відшкодування абонки, якщо з листопада по січень 21го не буде змін до кешбечної програми Віки - можна "продлевать".
KVV
 
Повідомлень: 504
З нами з: 29.11.18
Подякував: 24 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3504350535063507
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: бульбик, Ferlakur, IDAN, novichok, SHURICK76 і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.