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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 23 сер, 2020 20:44
ramzes4
С КИевстара деньги тем же днем приходят по счету.
- Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
- Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
- 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
- 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
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Додано: Пон 24 сер, 2020 00:27
Vorlon написав: KVV написав:
Якщо пікнік не продовжать то направлю усладу своїх глаз оформити собі НК.
А потом мать, отец и т.д. и т.п.
А потім буду знову я.
Як новий клієнт!
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KVV
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