ramzes4
С КИевстара деньги тем же днем приходят по счету.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 23 сер, 2020 20:44
ramzes4
С КИевстара деньги тем же днем приходят по счету.
Додано: Пон 24 сер, 2020 00:27
Додано: Пон 24 сер, 2020 10:13
Изи всё ещё не запустился, но в очередной раз "поменял" тарифы.
Судя по детальности расписанных вариантов, по появлению в тарифах аналога Монобанковской банки izi-цель - запуск уже не за горами.
Процент на остаток теперь всего лишь 3%, у банки и депозита со свободным доступом будет 4%.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 24 сер, 2020 12:14
vitaliy_berdinskikh
А можете ссылку дать на виртуальный ТАСовский банк?
Додано: Пон 24 сер, 2020 12:31
Вас поисковые сервисы забанили?
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