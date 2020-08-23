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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3506350735083509>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 210
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 20:44

ramzes4
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 00:27

  Vorlon написав:
  KVV написав:Якщо пікнік не продовжать то направлю усладу своїх глаз оформити собі НК.

А потом мать, отец и т.д. и т.п. :D

А потім буду знову я.
Як новий клієнт! :wink:
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 10:13

  vitaliy_berdinskikh написав:Для Изи обновили процент на остаток на карте - уже 10, а не бешенные 16 как было неделю назад. Можно предположить что теперь тарифы плюс-минус реальные.

Изи всё ещё не запустился, но в очередной раз "поменял" тарифы.

Судя по детальности расписанных вариантов, по появлению в тарифах аналога Монобанковской банки izi-цель - запуск уже не за горами.

Процент на остаток теперь всего лишь 3%, у банки и депозита со свободным доступом будет 4%.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 12:14

vitaliy_berdinskikh

А можете ссылку дать на виртуальный ТАСовский банк?
Amid
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 12:31

  Amid написав:А можете ссылку дать на виртуальный ТАСовский банк?

Вас поисковые сервисы забанили? ;)

Внезапно: http://izibank.com.ua
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 13:09

  Vorlon написав:
  Amid написав:А можете ссылку дать на виртуальный ТАСовский банк?

Вас поисковые сервисы забанили? ;)

Внезапно: http://izibank.com.ua

Вопрос к тем, кто уже тестил: что хорошего есть в этой Изе, кроме стопятьсотой копии Моно?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 13:13

Искатель
Как можно тестировать то, чего ещё нет? :o
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 13:20

Vorlon
Я давненько про него читал, так что даже забыл как он называется :)

Судя по тарифам, связка Б5+вика+пудра интереснее, хотя, если КБ без ограничений по сумме, могут быть варианты.

В плане процентов для текущего счёта, интереснее инджой+витруальная (или фарс)
Amid
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 13:34

  Vorlon написав:Искатель
Как можно тестировать то, чего ещё нет? :o


Если сканировать QR код на кассе, то предлагает ввести данные для участия в бета-тесте.

UPD: я случайно написал "на кассе" вместо "на сайте"
Востаннє редагувалось Amid в Пон 24 сер, 2020 14:01, всього редагувалось 1 раз.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 13:37

  Amid написав:Если сканировать QR код на кассе, то предлагает ввести данные для участия в бета-тесте.

В отделении?

Насколько я люблю разные новинки, но эта совсем тоскливая и малоинтересная...
Vorlon
 
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