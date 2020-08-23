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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 23 сер, 2020 20:44
ramzes4
С КИевстара деньги тем же днем приходят по счету.
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Додано: Пон 24 сер, 2020 00:27
Vorlon написав: KVV написав:
Якщо пікнік не продовжать то направлю усладу своїх глаз оформити собі НК.
А потом мать, отец и т.д. и т.п.
А потім буду знову я.
Як новий клієнт!
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KVV
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Додано: Пон 24 сер, 2020 10:13
vitaliy_berdinskikh написав:
Для Изи обновили процент на остаток на карте - уже 10, а не бешенные 16 как было неделю назад. Можно предположить что теперь тарифы плюс-минус реальные.
Изи всё ещё не запустился, но в очередной раз "поменял" тарифы.
Судя по детальности расписанных вариантов, по появлению в тарифах аналога Монобанковской банки izi-цель - запуск уже не за горами.
Процент на остаток теперь всего лишь 3%, у банки и депозита со свободным доступом будет 4%.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
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Додано: Пон 24 сер, 2020 12:14
vitaliy_berdinskikh
А можете ссылку дать на виртуальный ТАСовский банк?
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Amid
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Додано: Пон 24 сер, 2020 12:31
Amid написав:
А можете ссылку дать на виртуальный ТАСовский банк?
Вас поисковые сервисы забанили?
Внезапно: http://izibank.com.ua
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Vorlon
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Додано: Пон 24 сер, 2020 13:09
Vorlon написав: Amid написав:
А можете ссылку дать на виртуальный ТАСовский банк?
Вас поисковые сервисы забанили?
Внезапно: http://izibank.com.ua
Вопрос к тем, кто уже тестил: что хорошего есть в этой Изе, кроме стопятьсотой копии Моно?
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Искатель
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Додано: Пон 24 сер, 2020 13:13
Искатель
Как можно тестировать то, чего ещё нет?
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Vorlon
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Додано: Пон 24 сер, 2020 13:20
Vorlon
Я давненько про него читал, так что даже забыл как он называется
Судя по тарифам, связка Б5+вика+пудра интереснее, хотя, если КБ без ограничений по сумме, могут быть варианты.
В плане процентов для текущего счёта, интереснее инджой+витруальная (или фарс)
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Amid
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Додано: Пон 24 сер, 2020 13:34
Vorlon написав:Искатель
Как можно тестировать то, чего ещё нет?
Если сканировать QR код на кассе, то предлагает ввести данные для участия в бета-тесте.
UPD: я случайно написал "на кассе" вместо "на сайте"
Востаннє редагувалось Amid
в Пон 24 сер, 2020 14:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 24 сер, 2020 13:37
Amid написав:
Если сканировать QR код на кассе, то предлагает ввести данные для участия в бета-тесте.
В отделении?
Насколько я люблю разные новинки, но эта совсем тоскливая и малоинтересная...
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Vorlon
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