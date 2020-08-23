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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3506350735083509

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 210
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 13:44

Re: ТАСКОМБАНК

  vitaliy_berdinskikh написав:Процент на остаток теперь всего лишь 3%, у банки и депозита со свободным доступом будет 4%.

Конкретна замануха. Усі конкуренти напружились.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 13:59

  Vorlon написав:
  Amid написав:Если сканировать QR код на кассе, то предлагает ввести данные для участия в бета-тесте.

В отделении?

Насколько я люблю разные новинки, но эта совсем тоскливая и малоинтересная...


Думал об одном, напечатал другое :(. Я ошибочно написал про кассу. Конечно же QR код на сайте Изибанка.
Amid
 
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  #<1 ... 3506350735083509
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