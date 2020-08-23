Конкретна замануха. Усі конкуренти напружились.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 сер, 2020 13:44
Re: ТАСКОМБАНК
Конкретна замануха. Усі конкуренти напружились.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 24 сер, 2020 13:59
Думал об одном, напечатал другое . Я ошибочно написал про кассу. Конечно же QR код на сайте Изибанка.
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