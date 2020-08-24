Конкретна замануха. Усі конкуренти напружились.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 сер, 2020 13:44
Re: ТАСКОМБАНК
Конкретна замануха. Усі конкуренти напружились.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 24 сер, 2020 13:59
Думал об одном, напечатал другое . Я ошибочно написал про кассу. Конечно же QR код на сайте Изибанка.
Додано: Пон 24 сер, 2020 15:01
QR ведёт по адресу
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Пон 24 сер, 2020 15:45
Есть же кешбекчеры (кешбекчики, кешбеш-кто?) которым ну просто оскорбляет что в Моно (просто для примера) кешбек только по отдельным категориям. А тут 1% на всё.
Мне сразу показались преувеличенными проценты первой (той что увидели первой) версии. Сейчас они похоже на плюс-минус реальную версию. Чтобы перейти с того же Моно - так врядли сильно интересно. С других сильно-кешбечных карт - не в курсе. Но как ещё одна карта - вполне возможно. Хотя бы ради того же кешбека по категориям не откешбеченым на карте мони, форварда.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 24 сер, 2020 21:18
Re: ТАСКОМБАНК
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