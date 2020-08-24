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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3506350735083509

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 210
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 13:44

Re: ТАСКОМБАНК

  vitaliy_berdinskikh написав:Процент на остаток теперь всего лишь 3%, у банки и депозита со свободным доступом будет 4%.

Конкретна замануха. Усі конкуренти напружились.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 13:59

  Vorlon написав:
  Amid написав:Если сканировать QR код на кассе, то предлагает ввести данные для участия в бета-тесте.

В отделении?

Насколько я люблю разные новинки, но эта совсем тоскливая и малоинтересная...


Думал об одном, напечатал другое :(. Я ошибочно написал про кассу. Конечно же QR код на сайте Изибанка.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 15:01

QR ведёт по адресу
http://izibank.ua/beta
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 15:45

  klug написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Процент на остаток теперь всего лишь 3%, у банки и депозита со свободным доступом будет 4%.

Конкретна замануха. Усі конкуренти напружились.

Есть же кешбекчеры (кешбекчики, кешбеш-кто?) которым ну просто оскорбляет что в Моно (просто для примера) кешбек только по отдельным категориям. А тут 1% на всё.

Мне сразу показались преувеличенными проценты первой (той что увидели первой) версии. Сейчас они похоже на плюс-минус реальную версию. Чтобы перейти с того же Моно - так врядли сильно интересно. С других сильно-кешбечных карт - не в курсе. Но как ещё одна карта - вполне возможно. :roll: Хотя бы ради того же кешбека по категориям не откешбеченым на карте мони, форварда.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
  • Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 21:18

Re: ТАСКОМБАНК

  vitaliy_berdinskikh написав:А тут 1% на всё.

Много где сейчас 1% на все.
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 22:52

  Вкладчик1234 написав:QR ведёт по адресу
http://izibank.ua/beta



http://izibank.ua/deposits
норм. рахує депозити?
бо в мене постійно дає або 0% або "необхідно змінити умови"
:)_
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 06:56

Тоже не считает доход по депозиту показывая 0.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
  • Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
vitaliy_berdinskikh
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