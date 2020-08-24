Конкретна замануха. Усі конкуренти напружились.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 сер, 2020 13:44
Re: ТАСКОМБАНК
Конкретна замануха. Усі конкуренти напружились.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 24 сер, 2020 13:59
Думал об одном, напечатал другое . Я ошибочно написал про кассу. Конечно же QR код на сайте Изибанка.
Додано: Пон 24 сер, 2020 15:01
QR ведёт по адресу
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Пон 24 сер, 2020 15:45
Есть же кешбекчеры (кешбекчики, кешбеш-кто?) которым ну просто оскорбляет что в Моно (просто для примера) кешбек только по отдельным категориям. А тут 1% на всё.
Мне сразу показались преувеличенными проценты первой (той что увидели первой) версии. Сейчас они похоже на плюс-минус реальную версию. Чтобы перейти с того же Моно - так врядли сильно интересно. С других сильно-кешбечных карт - не в курсе. Но как ещё одна карта - вполне возможно. Хотя бы ради того же кешбека по категориям не откешбеченым на карте мони, форварда.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 24 сер, 2020 21:18
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Пон 24 сер, 2020 22:52
норм. рахує депозити?
бо в мене постійно дає або 0% або "необхідно змінити умови"
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+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 25 сер, 2020 06:56
Тоже не считает доход по депозиту показывая 0.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Вів 25 сер, 2020 08:36
Всем доброе утро!
Как максимально быстро и при этом бесплатно пополнить карту Б5? Раньше перекидывал со сберегательного счета, но после жесткого урезания процентов обнулил счет.
Может есть варианты р2р? Или только касса (банкомат) и СЭП?
Заранее благодарен!
Додано: Вів 25 сер, 2020 08:41
Anadonta
СЭП и пимпа. СЭП с Прокредита залетает за несколько десятков минут в операционное время.
К пимпе лично я отношусь предвзято, но бОльшая часть форумчан считает что гаситься пимпой безопасно.
Ну и касса, но не давать кассиру карту в руки. Пусть проводит по счёту.
Додано: Вів 25 сер, 2020 08:55
Amid, спасибо!
С ПроКредита на ТАС действительно всегда залетает очень быстро (осталось только найти реквизиты счета). К "пимпе" тоже относился с недоверием, но последние пару месяцев гашу так задолженность по WC (причем работает даже в выходные - закидываю деньги по р2р с Моно или того же ПроКредита на дебетный счет и пимпой пересылаю на кредитный). Все работает!
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