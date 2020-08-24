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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 25 сер, 2020 09:01
Попробовал погаситься "пимпой" (это ведь зеленая кнопка "погасить кредит" в TAS2U - верно?). Дает возможность перевести только с WC, хотя Моно с ПроКредитом тоже добавлены в TAS2U. Гнать на WC, а оттуда на Б5? Но в таком случае, по-моему, вылазит какая-то комиссия или я не прав?
Додано: Вів 25 сер, 2020 09:11
Если карты подвязаны, перезайдите в приложение, они иногда пропадают в глючном тас2ю
Додано: Вів 25 сер, 2020 09:11
... уже разобрался. Почему-то в TAS2U "послетали" карты Моно и ПроКредита. Добавил все заново - появилась возможность погасить кредит с любой карты. Теперь в сомнениях - искать реквизиты и гасить СЭПом или все же попробовать через "пимпу"...
Додано: Вів 25 сер, 2020 09:17
Я всегда гашу Б5 "пимпой", всё проходит чётко
Востаннє редагувалось velvet в Вів 25 сер, 2020 09:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 25 сер, 2020 09:22
velvet
Спасибо за информацию! Погасил через "пимпу" - через 10 минут сумма к погашению изменилась на 0,00 UAH. Согласен, такой способ удобнее СЭПа...
Додано: Вів 25 сер, 2020 09:45
Anadonta
Реквизиты счетов я брал в отделении ТАСа сразу после введения iBAN, ещё когда он начал работать параллельно со старой системой. Мне все счета распечатали, в формате iBAN, включая дебетный/кредитный счёт вики. Но, говорят, можно на горячке узнать, главное в цифрах не ошибиться и всё правильно записать, а то в счёте 7 нолей подряд .
Если пимпа теперь работет без сбоев, это отлично, раз смогли допилить. У меня необходимости пользоваться не возникало, поскольку на вике достаточный КЛ и пополнять его в выходные нет надобности.
Додано: Вів 25 сер, 2020 13:54
кто-то использует на андроиде программы для автоматического подсчета трат у таси?
у привата и мони открытый api, для них программ много.
у таси же всё закрыто, смс нет. может какое приложение адекватно читать пуш сообщения?
Додано: Вів 25 сер, 2020 14:16
Есть и у тазика апи.
Оно вполне доступно. Но не публично
Додано: Вів 25 сер, 2020 14:30
Re: ТАСКОМБАНК
Вроде дзен-мани умеет читать пуши
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