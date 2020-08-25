Например?ukrmvs написав:у привата и мони открытый api, для них программ много.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 25 сер, 2020 16:57
Re: ТАСКОМБАНК
Например?
Размер имеет значение.
Додано: Сер 26 сер, 2020 08:47
А-Банк, Спортбанк тоже по-моему.
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