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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 25 сер, 2020 16:57
ukrmvs написав:у привата и мони открытый api, для них программ много.
Например?
Размер имеет значение.
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Додано: Сер 26 сер, 2020 08:47
2XL написав:
ukrmvs написав:у привата и мони открытый api, для них программ много.
Например?
А-Банк, Спортбанк тоже по-моему.
- Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
- Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
- 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
- 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
- -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
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Додано: Сер 26 сер, 2020 11:27
2XL написав:
ukrmvs написав:у привата и мони открытый api, для них программ много.
Например?
дзен мани те же навскидку. все не пробовал, но по отзывам их много
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Додано: Сер 26 сер, 2020 14:27
Anadonta написав:
... Почему-то в TAS2U "послетали" карты Моно и ПроКредита.
Таке буває, якщо змінити пароль до т2ю.
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