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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3508350935103511

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 210
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 16:57

Re: ТАСКОМБАНК

ukrmvs написав:у привата и мони открытый api, для них программ много.
Например?
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 08:47

  2XL написав:
ukrmvs написав:у привата и мони открытый api, для них программ много.
Например?

А-Банк, Спортбанк тоже по-моему.
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 11:27

  2XL написав:
ukrmvs написав:у привата и мони открытый api, для них программ много.
Например?


дзен мани те же навскидку. все не пробовал, но по отзывам их много
ukrmvs
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 14:27

  Anadonta написав:... Почему-то в TAS2U "послетали" карты Моно и ПроКредита.

Таке буває, якщо змінити пароль до т2ю.
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 19:16

Re: ТАСКОМБАНК

ukrmvs написав:
  2XL написав:
ukrmvs написав:у привата и мони открытый api, для них программ много.
Например?


дзен мани те же навскидку. все не пробовал, но по отзывам их много


У Дзена точно есть апи на Приват, Альфу, Моно, Спортбанк
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 12:27

  Anadonta написав:Попробовал погаситься "пимпой" (это ведь зеленая кнопка "погасить кредит" в TAS2U - верно?). Дает возможность перевести только с WC, хотя Моно с ПроКредитом тоже добавлены в TAS2U. Гнать на WC, а оттуда на Б5? Но в таком случае, по-моему, вылазит какая-то комиссия или я не прав?


Вибачаюсь, я просто кидаю з моно на тас Б5 через P2P,це якось некошерно,чи я щось роблю неправильно?
гуляйполе
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 12:31

гуляйполе
Разумеется! Это неразумно, мягко говоря. Вас же интересует чтобы вовремя и сразу погасился долг? Если да, то кидать только через TAS2U. Если не интересует, то тогда как угодно...
Vorlon
 
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