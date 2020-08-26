|
|
|
ТАСКОМБАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 25 сер, 2020 16:57
ukrmvs написав:у привата и мони открытый api, для них программ много.
Например?
Размер имеет значение.
-
2XL
-
-
- Повідомлень: 3417
- З нами з: 13.12.12
- Подякував: 751 раз.
- Подякували: 222 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 26 сер, 2020 08:47
2XL написав:
ukrmvs написав:у привата и мони открытый api, для них программ много.
Например?
А-Банк, Спортбанк тоже по-моему.
- Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
- Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
- 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
- 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
- -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
-
ukrprom2014
-
-
- Повідомлень: 1903
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 26 сер, 2020 11:27
2XL написав:
ukrmvs написав:у привата и мони открытый api, для них программ много.
Например?
дзен мани те же навскидку. все не пробовал, но по отзывам их много
-
ukrmvs
-
-
- Повідомлень: 111
- З нами з: 22.05.17
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 26 сер, 2020 14:27
Anadonta написав:
... Почему-то в TAS2U "послетали" карты Моно и ПроКредита.
Таке буває, якщо змінити пароль до т2ю.
-
KVV
-
-
- Повідомлень: 508
- З нами з: 29.11.18
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 53 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 26 сер, 2020 19:16
ukrmvs написав: 2XL написав:
ukrmvs написав:у привата и мони открытый api, для них программ много.
Например?
дзен мани те же навскидку. все не пробовал, но по отзывам их много
У Дзена точно есть апи на Приват, Альфу, Моно, Спортбанк
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 27854
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1173 раз.
- Подякували: 6669 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: Чет 27 сер, 2020 12:27
Anadonta написав:
Попробовал погаситься "пимпой" (это ведь зеленая кнопка "погасить кредит" в TAS2U - верно?). Дает возможность перевести только с WC, хотя Моно с ПроКредитом тоже добавлены в TAS2U. Гнать на WC, а оттуда на Б5? Но в таком случае, по-моему, вылазит какая-то комиссия или я не прав?
Вибачаюсь, я просто кидаю з моно на тас Б5 через P2P,це якось некошерно,чи я щось роблю неправильно?
-
гуляйполе
-
-
- Повідомлень: 327
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 85 раз.
- Подякували: 91 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 27 сер, 2020 12:31
гуляйполе
Разумеется! Это неразумно, мягко говоря. Вас же интересует чтобы вовремя и сразу погасился долг? Если да, то кидать только через TAS2U. Если не интересует, то тогда как угодно...
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 8912
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 435 раз.
- Подякували: 939 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 27 сер, 2020 13:09
Vorlon
А через P2P він гаситься не зразу?
-
гуляйполе
-
-
- Повідомлень: 327
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 85 раз.
- Подякували: 91 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 27 сер, 2020 13:13
гуляйполе
Через TAS2U - сразу. Приложениями других банков - нет, с чего бы им гаситься сразу? Гашение будет ожидать проводки по счёту.
Вот если СЭП (по реквизитам) с другого банка отправите - тогда тоже будет сразу.
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 8912
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 435 раз.
- Подякували: 939 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 27 сер, 2020 13:15
Vorlon
Зазвичай при переказі з моно,в TAS2U гроші з'являються моментально,чи це ще не значить що вони зарахувались?
-
гуляйполе
-
-
- Повідомлень: 327
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 85 раз.
- Подякували: 91 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|