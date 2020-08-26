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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3509351035113512

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 210
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 13:31

гуляйполе
Вы различаете поднятие авторизационного остатка от проводки по счёту? Похоже, что нет. Для всех банков страны, кроме Моно, примата и А-Банка это разные вещи.

В ТАС долг гасится только после проводки по счёту. И деньги с Моно могут зачисляться несколько дней. Хотя вы их типа видите сразу (на карте). Но физически (на счету) в банке их ещё нет, а значит и долг не погашен.

Для TAS2U банк сделал костыль чтобы проводка по счёту была этим же днём.

И вообще - вам так тяжело гаситься через TAS2U?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 13:43

  Vorlon написав:Вы различаете поднятие авторизационного остатка от проводки по счёту? Похоже, что нет. Для всех банков страны, кроме Моно, примата и А-Банка это разные вещи

А как насчёт нео-банков ?
Спорт, Обанк, Туду ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 14:07

VorlonДякую що розжували для дилетанта
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 14:15

вообщ то в тас2ю не только авт.остаток меняетя
но и сумма к погашению где то через час
отаке
v57
 
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