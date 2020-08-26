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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 сер, 2020 13:31
гуляйполе
Вы различаете поднятие авторизационного остатка от проводки по счёту? Похоже, что нет. Для всех банков страны, кроме Моно, примата и А-Банка это разные вещи.
В ТАС долг гасится только после проводки по счёту. И деньги с Моно могут зачисляться несколько дней. Хотя вы их типа видите сразу (на карте). Но физически (на счету) в банке их ещё нет, а значит и долг не погашен.
Для TAS2U банк сделал костыль чтобы проводка по счёту была этим же днём.
И вообще - вам так тяжело гаситься через TAS2U?
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Vorlon
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Додано: Чет 27 сер, 2020 13:43
Vorlon написав:
Вы различаете поднятие авторизационного остатка от проводки по счёту? Похоже, что нет. Для всех банков страны, кроме Моно, примата и А-Банка это разные вещи
А как насчёт нео-банков ?
Спорт, Обанк, Туду ?
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mustbe
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Додано: Чет 27 сер, 2020 14:07
VorlonДякую що розжували для дилетанта
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гуляйполе
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Додано: Чет 27 сер, 2020 14:15
вообщ то в тас2ю не только авт.остаток меняетя
но и сумма к погашению где то через час
отаке
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v57
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Додано: Чет 27 сер, 2020 14:55
Vorlon написав:
Вы различаете поднятие авторизационного остатка от проводки по счёту? Похоже, что нет. Для всех банков страны, кроме Моно, примата и А-Банка это разные вещи.
В ТАС долг гасится только после проводки по счёту. И деньги с Моно могут зачисляться несколько дней. Хотя вы их типа видите сразу (на карте). Но физически (на счету) в банке их ещё нет, а значит и долг не погашен.
Возможно, это уже неактуально. Нужно смотреть практику.
Лучше, чтобы кто-то рисковый гасился в последний день таким способом
P.S. Та же Идея входящие P2P проводит день в день.
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ramzes4
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Додано: Чет 27 сер, 2020 15:32
ramzes4
Ну то Идея, а мы говорим про ТАС. Кто-то сможет гарантировать гашение сторонним сервисом здесь день в день? Я нет...
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Vorlon
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