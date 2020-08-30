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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 сер, 2020 13:31
гуляйполе
Вы различаете поднятие авторизационного остатка от проводки по счёту? Похоже, что нет. Для всех банков страны, кроме Моно, примата и А-Банка это разные вещи.
В ТАС долг гасится только после проводки по счёту. И деньги с Моно могут зачисляться несколько дней. Хотя вы их типа видите сразу (на карте). Но физически (на счету) в банке их ещё нет, а значит и долг не погашен.
Для TAS2U банк сделал костыль чтобы проводка по счёту была этим же днём.
И вообще - вам так тяжело гаситься через TAS2U?
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Vorlon
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Додано: Чет 27 сер, 2020 13:43
Vorlon написав:
Вы различаете поднятие авторизационного остатка от проводки по счёту? Похоже, что нет. Для всех банков страны, кроме Моно, примата и А-Банка это разные вещи
А как насчёт нео-банков ?
Спорт, Обанк, Туду ?
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mustbe
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Додано: Чет 27 сер, 2020 14:07
VorlonДякую що розжували для дилетанта
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гуляйполе
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Додано: Чет 27 сер, 2020 14:15
вообщ то в тас2ю не только авт.остаток меняетя
но и сумма к погашению где то через час
отаке
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v57
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Додано: Чет 27 сер, 2020 14:55
Vorlon написав:
Вы различаете поднятие авторизационного остатка от проводки по счёту? Похоже, что нет. Для всех банков страны, кроме Моно, примата и А-Банка это разные вещи.
В ТАС долг гасится только после проводки по счёту. И деньги с Моно могут зачисляться несколько дней. Хотя вы их типа видите сразу (на карте). Но физически (на счету) в банке их ещё нет, а значит и долг не погашен.
Возможно, это уже неактуально. Нужно смотреть практику.
Лучше, чтобы кто-то рисковый гасился в последний день таким способом
P.S. Та же Идея входящие P2P проводит день в день.
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ramzes4
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Додано: Чет 27 сер, 2020 15:32
ramzes4
Ну то Идея, а мы говорим про ТАС. Кто-то сможет гарантировать гашение сторонним сервисом здесь день в день? Я нет...
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Vorlon
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Додано: Чет 27 сер, 2020 17:26
mustbe написав: Vorlon написав:
Вы различаете поднятие авторизационного остатка от проводки по счёту? Похоже, что нет. Для всех банков страны, кроме Моно, примата и А-Банка это разные вещи
А как насчёт нео-банков ?
Спорт, Обанк, Туду ?
Они не "нео-банки", а просто "онлайн-банкинги" с проводками
"Скин" конечно под "нео" - но работает всё внутри со счетами и проводками. Это не приват, и не моно. Это как тас2ю (где онлайн проводятся разве что внутренние проводки)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Додано: Пон 31 сер, 2020 13:10
Faceless написав:
гуляйполе написав:Всіх вітаю, не підкажете, раніше при відкритті TAS2U,на сторінці вводу пароля показувало карткові курси обміну валют,а зараз прочерки. Це тільки в мене так,чи якісь глобальні неполадки?
Була проблема, вже виправили
Не виправили досі. Відправив скрін в підтримку.
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Додано: Пон 31 сер, 2020 16:26
Седня по Вике не выплатили кишмиш по одной из операций покупки на алиэкспрессе. Кал центр парит, шо прошло с кодом мсс 6010 и не положено. Хотя в ТАС2Ю в перечне операций пишет "операція в торгово сервисной мережи", и был пуш с суммой кешбека. К тому же две покупки на следующий день у того же продавца прошли как оплата в интернете (по словам оператора горячки). Кстати по ним кешбек тоже не выплатили, но обещали, что сегодня докинут, т. к. проводка прошла сегодняшним днем (а может брешут).
Кароч, выхожу на тропу войны.
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