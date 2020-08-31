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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3510351135123513

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 210
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 21:46

Ferlakur 6010 это же снятие налички!
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Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 23:05

Re: ТАСКОМБАНК

TAS2U заработал, но карт ТАСа нету :)))
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 06:45

Re: ТАСКОМБАНК

  ukrprom2014 написав:но карт ТАСа нету

Как и КБ за прошлую неделю по пудре и Б5
Amid
 
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  #<1 ... 3510351135123513
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