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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 31 сер, 2020 21:46
Ferlakur 6010 это же снятие налички!
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Додано: Пон 31 сер, 2020 23:05
Re: ТАСКОМБАНК
TAS2U заработал, но карт ТАСа нету ))
Додано: Вів 01 вер, 2020 06:45
Re: ТАСКОМБАНК
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