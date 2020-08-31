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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 31 сер, 2020 21:46
Ferlakur 6010 это же снятие налички!
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
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Додано: Пон 31 сер, 2020 23:05
TAS2U заработал, но карт ТАСа нету
))
- Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
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ukrprom2014
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Додано: Вів 01 вер, 2020 06:45
ukrprom2014 написав:
но карт ТАСа нету
Как и КБ за прошлую неделю по пудре и Б5
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Amid
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Додано: Вів 01 вер, 2020 08:22
Доброе утро.У всех в Тас2ю последнее начисление кешбека по Б5 от 26.08. После этой даты есть проведенные операции, но в кешбеке они не отображены.
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
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_PORT_UA
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Додано: Вів 01 вер, 2020 08:51
_PORT_UA
В сообщениях ТАС2Ю пишет что операция с кэшбеком, но да, последнее начисление 26 числа за операции от 24-го.
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Amid
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Додано: Вів 01 вер, 2020 10:35
Amid
Сегодня пофиксят.
- Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
- Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
- 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
- 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
- -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
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ukrprom2014
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Додано: Вів 01 вер, 2020 14:22
кешбек только я не могу вывести? Пишет ошибка, попробуйте позже
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Hack-Stock
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Додано: Вів 01 вер, 2020 15:05
В изибанк можно изи позвонить.
Відповідає оператор, на питання "коли" пропонує залишити контактні данні для приєднання до групи бета-тестування.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
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- Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Вів 01 вер, 2020 15:33
Hack-Stock написав:
кешбек только я не могу вывести? Пишет ошибка, попробуйте позже
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