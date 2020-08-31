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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3511351235133514>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 210
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 21:46

Ferlakur 6010 это же снятие налички!
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт) Моно: https://monobank.ua/r/HZat
Ромасик
 
Повідомлень: 1160
З нами з: 30.03.15
Подякував: 151 раз.
Подякували: 75 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 23:05

Re: ТАСКОМБАНК

TAS2U заработал, но карт ТАСа нету :)))
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
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Повідомлень: 1923
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 06:45

Re: ТАСКОМБАНК

  ukrprom2014 написав:но карт ТАСа нету

Как и КБ за прошлую неделю по пудре и Б5
Amid
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 08:22

Re: ТАСКОМБАНК

Доброе утро.У всех в Тас2ю последнее начисление кешбека по Б5 от 26.08. После этой даты есть проведенные операции, но в кешбеке они не отображены.
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 08:51

_PORT_UA
В сообщениях ТАС2Ю пишет что операция с кэшбеком, но да, последнее начисление 26 числа за операции от 24-го.
Amid
 
Повідомлень: 1351
З нами з: 12.06.08
Подякував: 163 раз.
Подякували: 260 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 10:35

Amid
Сегодня пофиксят.
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
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Повідомлень: 1923
З нами з: 09.03.14
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 14:22

Re: ТАСКОМБАНК

кешбек только я не могу вывести? Пишет ошибка, попробуйте позже
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 15:05

Re: ТАСКОМБАНК

В изибанк можно изи позвонить.
Відповідає оператор, на питання "коли" пропонує залишити контактні данні для приєднання до групи бета-тестування.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 15:33

  Hack-Stock написав:кешбек только я не могу вывести? Пишет ошибка, попробуйте позже

Аналогічно
KVV
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 16:50

Re: ТАСКОМБАНК

И смс с суммой в грейсе не пришло
.......
Boundless
 
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