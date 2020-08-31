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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 вер, 2020 17:47
Boundless написав:
И смс с суммой в грейсе не пришло
Мені прийшли за обома кредитками.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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