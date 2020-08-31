Мені прийшли за обома кредитками.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 вер, 2020 17:47
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 01 вер, 2020 18:28
Додано: Вів 01 вер, 2020 19:03
Нее, ну так эти КБ пойдут в зачет лимита этого мес уже
Это шо за западло от Тасечки?
Хай шоли в двойном размере свои такие просрачки начисляет
... делайте хоть что-нибудь!
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