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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 210
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 17:47

  Boundless написав:И смс с суммой в грейсе не пришло

Мені прийшли за обома кредитками.
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 18:28

  Amid написав:_PORT_UA
В сообщениях ТАС2Ю пишет что операция с кэшбеком, но да, последнее начисление 26 числа за операции от 24-го.


Пришли за период от 25 августа недоначисленные кэшбеки ещё в 14.49 .
Amid
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 19:03

  Amid написав:
  Amid написав:_PORT_UA
В сообщениях ТАС2Ю пишет что операция с кэшбеком, но да, последнее начисление 26 числа за операции от 24-го.


Пришли за период от 25 августа недоначисленные кэшбеки ещё в 14.49 .

Нее, ну так эти КБ пойдут в зачет лимита этого мес уже
Это шо за западло от Тасечки? :evil:
Хай шоли в двойном размере свои такие просрачки начисляет :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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