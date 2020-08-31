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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 вер, 2020 17:47
Boundless написав:
И смс с суммой в грейсе не пришло
Мені прийшли за обома кредитками.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Вів 01 вер, 2020 18:28
Amid написав:_PORT_UA
В сообщениях ТАС2Ю пишет что операция с кэшбеком, но да, последнее начисление 26 числа за операции от 24-го.
Пришли за период от 25 августа недоначисленные кэшбеки ещё в 14.49 .
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Додано: Вів 01 вер, 2020 19:03
Amid написав: Amid написав:_PORT_UA
В сообщениях ТАС2Ю пишет что операция с кэшбеком, но да, последнее начисление 26 числа за операции от 24-го.
Пришли за период от 25 августа недоначисленные кэшбеки ещё в 14.49 .
Нее, ну так эти КБ пойдут в зачет лимита этого мес уже
Это шо за западло от Тасечки?
Хай шоли в двойном размере свои такие просрачки начисляет
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Вів 01 вер, 2020 20:11
clientage
Хоть сами начислили. Я уже приготовился морально к бою с курами.
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Amid
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Додано: Вів 01 вер, 2020 20:16
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