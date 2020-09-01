Мені прийшли за обома кредитками.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 вер, 2020 17:47
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 01 вер, 2020 18:28
Додано: Вів 01 вер, 2020 19:03
Нее, ну так эти КБ пойдут в зачет лимита этого мес уже
Это шо за западло от Тасечки?
Хай шоли в двойном размере свои такие просрачки начисляет
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 01 вер, 2020 20:11
clientage
Хоть сами начислили. Я уже приготовился морально к бою с курами.
Додано: Вів 01 вер, 2020 20:16
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 02 вер, 2020 13:29
Re: ТАСКОМБАНК
Заканчивается кредитка Б5. Через ГЛ предложили перевыпуск за 50 грн. Разводят или действительно нет бесплатного перевыпуска?
Размер имеет значение.
Додано: Сер 02 вер, 2020 14:31
Да, стандартно по тарифам за 50грн (я перевыпускал так)
С бесконтактом вроде аж 150грн (я плачу телефоном, эта строчка не интересовала)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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