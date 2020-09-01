поход закончится заказом именного магнита
именно заказом
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 вер, 2020 16:18
Re: ТАСКОМБАНК
Лучше заказать, если время позволяет.
Именная будет гарантированно на 3(вроде) года.
А то мне неименную дали прошлогоднюю как-то, обидно было опять через 2 года ее менять
Бесконтактная за 150 грн. - срок 4 года, если правильно помню.
Додано: Сер 02 вер, 2020 16:31
Re: ТАСКОМБАНК
Задумался о Пудре, почитал форум, (на сайте ТАСа практически ничего не нашел) и только понял, что:
- карту дают только прекрасной половине человечества;
- кешбек вроде как постоянный (одяг - 5%, ліки - 3%);
- могут выдать без кредита;
- выпуск бесплатный.
Не понял, есть ли разница в кешбеке за свои и кредитные, бонус за получение по рефералке, плата за обслуживание.
Требую от НБУ ввести ВА...во все банки!!!
Додано: Сер 02 вер, 2020 16:45
Re: ТАСКОМБАНК
ГеннадийUA, без кредитного лимита карта будет более не интересной )
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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