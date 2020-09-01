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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 210
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 16:09

поход закончится заказом именного магнита
именно заказом
v57
 
Повідомлень: 2722
З нами з: 14.03.10
Подякував: 103 раз.
Подякували: 169 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 16:18

Re: ТАСКОМБАНК

  2XL написав:Наверно можно просто прийти в отделение и взять не именной бомж сразу?

Лучше заказать, если время позволяет.
Именная будет гарантированно на 3(вроде) года.
А то мне неименную дали прошлогоднюю как-то, обидно было опять через 2 года ее менять :)

Бесконтактная за 150 грн. - срок 4 года, если правильно помню.
tmp01
 
Повідомлень: 870
З нами з: 14.03.12
Подякував: 111 раз.
Подякували: 165 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 16:31

Re: ТАСКОМБАНК

Задумался о Пудре, почитал форум, (на сайте ТАСа практически ничего не нашел) и только понял, что:
- карту дают только прекрасной половине человечества;
- кешбек вроде как постоянный (одяг - 5%, ліки - 3%);
- могут выдать без кредита;
- выпуск бесплатный.
Не понял, есть ли разница в кешбеке за свои и кредитные, бонус за получение по рефералке, плата за обслуживание.
Требую от НБУ ввести ВА...во все банки!!!
ГеннадийUA
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Повідомлень: 119
З нами з: 01.04.14
Подякував: 12 раз.
Подякували: 16 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 16:45

Re: ТАСКОМБАНК

ГеннадийUA, без кредитного лимита карта будет более не интересной )
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлень: 2324
З нами з: 08.03.18
Подякував: 199 раз.
Подякували: 322 раз.
 
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