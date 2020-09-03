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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 210
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 16:09

поход закончится заказом именного магнита
именно заказом
v57
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 16:18

Re: ТАСКОМБАНК

  2XL написав:Наверно можно просто прийти в отделение и взять не именной бомж сразу?

Лучше заказать, если время позволяет.
Именная будет гарантированно на 3(вроде) года.
А то мне неименную дали прошлогоднюю как-то, обидно было опять через 2 года ее менять :)

Бесконтактная за 150 грн. - срок 4 года, если правильно помню.
tmp01
 
Повідомлень: 870
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 16:31

Re: ТАСКОМБАНК

Задумался о Пудре, почитал форум, (на сайте ТАСа практически ничего не нашел) и только понял, что:
- карту дают только прекрасной половине человечества;
- кешбек вроде как постоянный (одяг - 5%, ліки - 3%);
- могут выдать без кредита;
- выпуск бесплатный.
Не понял, есть ли разница в кешбеке за свои и кредитные, бонус за получение по рефералке, плата за обслуживание.
Требую от НБУ ввести ВА...во все банки!!!
ГеннадийUA
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 16:45

Re: ТАСКОМБАНК

ГеннадийUA, без кредитного лимита карта будет более не интересной )
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 19:07

ГеннадийUA

Тарифы по Б5/Пудре:

https://tascombank.ua/files/OFITsIYNI_UMOVY_PROGRAMY_%C2%ABZAOShchADZhUY_NA_POKUPKAKh_Z_TASKOMBANK%C2%BB_shcho_vstupliat_v_diiu_z_16072020.pdf

Дают только девочкам. Могут лимит не налить. Но, если у вас есть Б5 с лимитом, берёте с собой жену/подругу, и к своей Б5 оформляете как дополнительную карту Пудру на жену/подругу. Лимит будет общий, карта будет в вашем ТАС2Ю, вы устанавливаете лимиты/блокируете карту, пуши по тратам тоже будут приходить в ваш ТАС2ю и кэшбэк ваш (суммируется с Б5, так что на двоих 777 грязными), но смс 3Дсекюьр при оплатах в инете будут приходить ей, так что держите её под рукой :).

P.S. Кура в отделении может начать чесать, что-то типа, я не могу открыть пудру к б5, это же разные продукты и т.д., тогда или зовите начальника отделения или пусть она звонит Петровичу с в службу поддержки для сотрудников, где ей объяснят, какие кнопки жать.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 01:28

  Faceless написав:
Квесторе_поверніться написав:
  Vorlon написав:Квесторе_поверніться
Признайтесь в любви к Катерине! :mrgreen:

Тільки гляньте...яка красуня...хіба можна не симпатизувати
https://finclub.net/ua/analytics/katery ... entiv.html
Стрьомна взагалі то.
Симпатії в мене не тільки до ТАСу, в принципі. І жодних суттєвих проблем з ТАСом в мене не було

Які ж в тебе можуть бути з ними проблеми, коли ти в них на зарплаті? :mrgreen:
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 14:07

На мыло пришло приглашение тестировать изибанк. Но не приходит смс для валидации тел. номера :)

Смс-посыпались, но коды теперь не подходят. Или вообще такое:

Зображення
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в П'ят 04 вер, 2020 14:16, всього редагувалось 1 раз.
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 14:16

Re: ТАСКОМБАНК

Вкладчик1234 написав:На мыло пришло приглашение тестировать изибанк. Но не приходит смс для валидации тел. номера :)
Мені прийшло,все чітко...після опитувальником...сказало...що сам пластик можна територіально отримати лише в Києві;((
t-step
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 14:28

Смотрю на этого очередного Изю - и не вижу вообще ничего интересного.
Глазу не за что зацепиться.
Другие хоть предлагают какие-то плюшки при старте.
А тут - сплошное убожество. Всё как у всех, только хуже.
Не вижу ни единого применения этой карты.
Если кто собирается её брать: расскажите - зачем ?
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 14:58

  mustbe написав:Если кто собирается её брать: расскажите - зачем ?

1. Любопытство
2. 1% чистыми, а не грязными
3. "Запас карман не тянет" :) Завтра какой-нибудь моно, или суркис-банк встанут не с той ноги и обрежут кредитный лимит - и это никак не повлияет на "рабочий процесс"
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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  #<1 ... 3513351435153516>
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