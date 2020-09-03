поход закончится заказом именного магнита
именно заказом
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 вер, 2020 16:18
Re: ТАСКОМБАНК
Лучше заказать, если время позволяет.
Именная будет гарантированно на 3(вроде) года.
А то мне неименную дали прошлогоднюю как-то, обидно было опять через 2 года ее менять
Бесконтактная за 150 грн. - срок 4 года, если правильно помню.
Додано: Сер 02 вер, 2020 16:31
Re: ТАСКОМБАНК
Задумался о Пудре, почитал форум, (на сайте ТАСа практически ничего не нашел) и только понял, что:
- карту дают только прекрасной половине человечества;
- кешбек вроде как постоянный (одяг - 5%, ліки - 3%);
- могут выдать без кредита;
- выпуск бесплатный.
Не понял, есть ли разница в кешбеке за свои и кредитные, бонус за получение по рефералке, плата за обслуживание.
Требую от НБУ ввести ВА...во все банки!!!
Додано: Сер 02 вер, 2020 16:45
Re: ТАСКОМБАНК
ГеннадийUA, без кредитного лимита карта будет более не интересной )
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Сер 02 вер, 2020 19:07
ГеннадийUA
Тарифы по Б5/Пудре:
Дают только девочкам. Могут лимит не налить. Но, если у вас есть Б5 с лимитом, берёте с собой жену/подругу, и к своей Б5 оформляете как дополнительную карту Пудру на жену/подругу. Лимит будет общий, карта будет в вашем ТАС2Ю, вы устанавливаете лимиты/блокируете карту, пуши по тратам тоже будут приходить в ваш ТАС2ю и кэшбэк ваш (суммируется с Б5, так что на двоих 777 грязными), но смс 3Дсекюьр при оплатах в инете будут приходить ей, так что держите её под рукой .
P.S. Кура в отделении может начать чесать, что-то типа, я не могу открыть пудру к б5, это же разные продукты и т.д., тогда или зовите начальника отделения или пусть она звонит Петровичу с в службу поддержки для сотрудников, где ей объяснят, какие кнопки жать.
Додано: Чет 03 вер, 2020 01:28
Які ж в тебе можуть бути з ними проблеми, коли ти в них на зарплаті?
Додано: П'ят 04 вер, 2020 14:07
На мыло пришло приглашение тестировать изибанк. Но не приходит смс для валидации тел. номера
Смс-посыпались, но коды теперь не подходят. Или вообще такое:
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в П'ят 04 вер, 2020 14:16, всього редагувалось 1 раз.
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: П'ят 04 вер, 2020 14:16
Re: ТАСКОМБАНК
Мені прийшло,все чітко...після опитувальником...сказало...що сам пластик можна територіально отримати лише в Києві;((
Додано: П'ят 04 вер, 2020 14:28
Смотрю на этого очередного Изю - и не вижу вообще ничего интересного.
Глазу не за что зацепиться.
Другие хоть предлагают какие-то плюшки при старте.
А тут - сплошное убожество. Всё как у всех, только хуже.
Не вижу ни единого применения этой карты.
Если кто собирается её брать: расскажите - зачем ?
Додано: П'ят 04 вер, 2020 14:58
1. Любопытство
2. 1% чистыми, а не грязными
3. "Запас карман не тянет" Завтра какой-нибудь моно, или суркис-банк встанут не с той ноги и обрежут кредитный лимит - и это никак не повлияет на "рабочий процесс"
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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