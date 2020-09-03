Додано: Сер 02 вер, 2020 19:07

Тарифы по Б5/Пудре:Дают только девочкам. Могут лимит не налить. Но, если у вас есть Б5 с лимитом, берёте с собой жену/подругу, и к своей Б5 оформляете как дополнительную карту Пудру на жену/подругу. Лимит будет общий, карта будет в вашем ТАС2Ю, вы устанавливаете лимиты/блокируете карту, пуши по тратам тоже будут приходить в ваш ТАС2ю и кэшбэк ваш (суммируется с Б5, так что на двоих 777 грязными), но смс 3Дсекюьр при оплатах в инете будут приходить ей, так что держите её под рукойP.S. Кура в отделении может начать чесать, что-то типа, я не могу открыть пудру к б5, это же разные продукты и т.д., тогда или зовите начальника отделения или пусть она звонит Петровичу с в службу поддержки для сотрудников, где ей объяснят, какие кнопки жать.