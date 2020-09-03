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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 210
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 15:15

Понятно, шоб було.
Как по мне - такой жлобский старт не надо поощрять, надо просто игнорить.
Но то таке
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 15:44

Сказали что привезут карту в отделение ТАС не только в Киеве. Но лимит не сказали, типа "после получения карты".
Рекомендовал хотя бы пуш слать с решением по кредитному лимиту
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 16:20

Власники айфонів поки в прольоті з ізібанком :(
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miltador
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 16:25

  mustbe написав:Как по мне - такой жлобский старт не надо поощрять, надо просто игнорить.

Поддерживаю, несмотря на то, как я люблю ТАС. Не достойно внимания. Тем более повышать креднагрузку таким хламом.

Юнекс и то больше смысла сходить получить :roll:
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