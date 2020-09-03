Додано: П'ят 04 вер, 2020 15:44

Сказали что привезут карту в отделение ТАС не только в Киеве. Но лимит не сказали, типа "после получения карты".

Рекомендовал хотя бы пуш слать с решением по кредитному лимиту

Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте