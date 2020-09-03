Понятно, шоб було.
Как по мне - такой жлобский старт не надо поощрять, надо просто игнорить.
Но то таке
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 вер, 2020 15:15
Понятно, шоб було.
Как по мне - такой жлобский старт не надо поощрять, надо просто игнорить.
Но то таке
Додано: П'ят 04 вер, 2020 15:44
Сказали что привезут карту в отделение ТАС не только в Киеве. Но лимит не сказали, типа "после получения карты".
Рекомендовал хотя бы пуш слать с решением по кредитному лимиту
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: П'ят 04 вер, 2020 16:20
Власники айфонів поки в прольоті з ізібанком
Оформи картку за посиланням і отримай:
Додано: П'ят 04 вер, 2020 16:25
Додано: П'ят 04 вер, 2020 16:46
У юнекса - иногда бывают весьма интересные предложения.
А этот унылый изя - интересен чуть менее чем ничем
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