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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 210
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 15:15

Понятно, шоб було.
Как по мне - такой жлобский старт не надо поощрять, надо просто игнорить.
Но то таке
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 15:44

Сказали что привезут карту в отделение ТАС не только в Киеве. Но лимит не сказали, типа "после получения карты".
Рекомендовал хотя бы пуш слать с решением по кредитному лимиту
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 16:20

Власники айфонів поки в прольоті з ізібанком :(
Оформи картку за посиланням і отримай:
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
Easypay 25 грн за реєстрацію - https://bit.ly/2WVX8JH
miltador
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 16:25

  mustbe написав:Как по мне - такой жлобский старт не надо поощрять, надо просто игнорить.

Поддерживаю, несмотря на то, как я люблю ТАС. Не достойно внимания. Тем более повышать креднагрузку таким хламом.

Юнекс и то больше смысла сходить получить :roll:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 16:46

У юнекса - иногда бывают весьма интересные предложения.
А этот унылый изя - интересен чуть менее чем ничем
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 17:49

Re: ТАСКОМБАНК

  Вкладчик1234 написав:или суркис-банк

А-шку можно взять только национализацией.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 18:01

Забрав пакет izi в найближчому КредитМаркеті, буквально півгодинки після замовлення через додаток. СМС-ка про 2000 грн КЛ прийшла ще до активації пакету. Це при тому що на Велику п‘ятірку вчора просив ліміт, і відмовили
Dimaa
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 18:03

Re: ТАСКОМБАНК

Dimaa, в якому місті забирав пакет?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 18:15

  MASolomko написав:Dimaa, в якому місті забирав пакет?


Київ, Оболонь. Насправді весь процес був дуже ненапряжний, прямо в стилі Моно. Зазирнув у відділення ТАС, там було купа народу. Пройшов далі пару метрів, зайшов у КредитМаркет, людей не було, подивились паспорт і код, зробили фотку з паспортом, віддали пакет. Рішення про КЛ прийшло смс-кою - я то думав це мені на В5 налили :lol:

Годинку по тому повернувся додому, активував картку і додав до GPay без жодних проблем ( пару хвилин)

Навіщо він мені?) цікаве питання... Мине корона, буду в кіно ходити по п‘ятницях, якраз ОТП відмінили 20% кешбек на кіно по Black Edition MasterCard (тут іде лайлива лексика). Ну і є такі випадки, коли 1% чистими за кредитні краще ніж 0.8% на конкорді
Dimaa
 
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