Понятно, шоб було.
Как по мне - такой жлобский старт не надо поощрять, надо просто игнорить.
Но то таке
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 вер, 2020 15:15
Понятно, шоб було.
Как по мне - такой жлобский старт не надо поощрять, надо просто игнорить.
Но то таке
Додано: П'ят 04 вер, 2020 15:44
Сказали что привезут карту в отделение ТАС не только в Киеве. Но лимит не сказали, типа "после получения карты".
Рекомендовал хотя бы пуш слать с решением по кредитному лимиту
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: П'ят 04 вер, 2020 16:20
Власники айфонів поки в прольоті з ізібанком
Оформи картку за посиланням і отримай:
Додано: П'ят 04 вер, 2020 16:25
Додано: П'ят 04 вер, 2020 16:46
У юнекса - иногда бывают весьма интересные предложения.
А этот унылый изя - интересен чуть менее чем ничем
Додано: П'ят 04 вер, 2020 17:49
Re: ТАСКОМБАНК
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: П'ят 04 вер, 2020 18:01
Забрав пакет izi в найближчому КредитМаркеті, буквально півгодинки після замовлення через додаток. СМС-ка про 2000 грн КЛ прийшла ще до активації пакету. Це при тому що на Велику п‘ятірку вчора просив ліміт, і відмовили
Додано: П'ят 04 вер, 2020 18:03
Re: ТАСКОМБАНК
Dimaa, в якому місті забирав пакет?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: П'ят 04 вер, 2020 18:15
Київ, Оболонь. Насправді весь процес був дуже ненапряжний, прямо в стилі Моно. Зазирнув у відділення ТАС, там було купа народу. Пройшов далі пару метрів, зайшов у КредитМаркет, людей не було, подивились паспорт і код, зробили фотку з паспортом, віддали пакет. Рішення про КЛ прийшло смс-кою - я то думав це мені на В5 налили
Годинку по тому повернувся додому, активував картку і додав до GPay без жодних проблем ( пару хвилин)
Навіщо він мені?) цікаве питання... Мине корона, буду в кіно ходити по п‘ятницях, якраз ОТП відмінили 20% кешбек на кіно по Black Edition MasterCard (тут іде лайлива лексика). Ну і є такі випадки, коли 1% чистими за кредитні краще ніж 0.8% на конкорді
Зараз переглядають цей форум: ramaz, Вкладчик1234 і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|