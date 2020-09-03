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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 вер, 2020 19:00
Re: ТАСКОМБАНК
Izi банк можно записаться в тестировщики только по приглашению или можно самостоятельно заказать и получить?
Додано: П'ят 04 вер, 2020 19:04
В письме эта ссылка:
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: П'ят 04 вер, 2020 19:06
Вкладчик1234
Значит по приглашению
Ну ок
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